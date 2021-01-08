Жесткий карантин вступил в силу на Украине

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Жесткий карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 вступил в силу на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Решение правительства страны о введении новых мер было принято 9 декабря 2020 года. Известно, что ограничения продлятся с 8 до 24 января 2021 года.

Известно, что в этот период на Украине запрещается работа торгово-развлекательных центров, учреждений сферы бытового обслуживания, культуры и спортивных организаций. Кроме того, точки общественного питания смогут обслуживать клиентов только навынос.

Дополнительно приостанавливается проведение массовых мероприятий и работа непродовольственных рынков. Будут недоступны для посещения все учебные заведения.

В то же время, работу продолжат детские сады, парикмахерские, продуктовые рынки, аптеки, магазины товаров первой необходимости, зоомагазины, заправки, банки и почта.

По заявлению министра здравоохранения Украины Максима Степанова, даты карантина выбраны по причине прогнозируемой на этот период вспышки коронавируса. Кроме того, в указанные даты может произойти сезонная эпидемия гриппа.

Ранее на Украине предложили начать сбор подписей за регистрацию вакцины "Спутник V". Об этом заявил руководитель молодежного крыла политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский.

Сбор подписей за регистрацию российского препарата планировалось провести в Донецкой и Луганской областях, а затем и на всей территории Украины. В политсовете отмечали, что граждане регулярно обращаются к ним по вопросу обеспечения вакциной.