В ВОЗ призвали продолжать носить маски и после снятия ограничений по COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию даже после снятия жестких ограничительных мер для максимального снижения числа случаев COVID-19.

"Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня. Но и при этом уровне не надо расслабляться. Это значит, что масочный режим, социальная дистанция будут очень важны", – заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что россиянам стоит носить медицинские маски в общественных местах и после окончания пандемии. Речь идет о периодах подъема заболеваемости респираторными инфекциями. Он добавил, что носить данные средства индивидуальной защиты стоит даже тем, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от заболевания.