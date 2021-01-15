В Минздраве объяснили, зачем носить маски переболевшим и привившимся от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева в беседе с Москвой 24 заявила, что для людей, сделавших прививку от COVID-19, а также переболевших вирусом, остается риск инфицирования. Поэтому, по ее словам, таким гражданам по-прежнему рекомендуется носить медицинские маски.

"Они (привитые и переболевшие. – Прим. ред.) представляют значительно меньшую опасность. Хотелось бы сказать, что можно ходить без маски и снять для них все ограничения. Но все равно минимальный риск инфицирования остается. Даже те, кто привился, могут заболеть, правда в легкой форме. Соответственно, они могут заразить кого-то", – объяснила Ткачева.

Поэтому специалист предложила пока от средств защиты не отказываться никому. "Пока такая тяжелая эпидемиологическая ситуация, давайте наберемся опыта, понаблюдаем, как будет развиваться ситуация. Но пока Минздрав официально рекомендует и переболевшим, и привитым носить маски", – отметила врач.

Тем не менее в будущем, по ее мнению, послабления для людей с антителами к вирусу все-таки существовать могут.

"Я так предполагаю, судя по общению со специалистами, мы в ближайшее время будем это обсуждать. Если мы сможем сейчас действительно большое количество людей привить, то совершенно очевидно, что ограничения должны быть изменены. Мое мнение, что для тех, кто привит и кто переболел, конечно, должны ограничительные меры быть не столь строгими, как для тех, кто с вирусом еще не сталкивался", – заключила гериатр.

Ранее о том, что привившиеся от COVID-19 должны продолжать носить маски, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета", – сказал министр. При этом Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России как стабильную.

Сергей Собянин сообщил, что около 140 тысяч человек в Москве сделали прививку от коронавируса. Он уточнил, что порядка 40% от общего количества вакцинированных граждан – это москвичи старшего поколения.

В Центре Гамалеи отметили, что вакцинация от COVID-19 гарантированно защищает человека от тяжелого течения болезни.