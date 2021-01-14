Около 140 тыс человек в Москве сделали прививку от коронавируса

18:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Около 140 тысяч человек в Москве сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
По словам градоначальника, за последние два дня были побиты рекорды по записи на вакцинацию.
"В настоящее время около 140 тысяч человек уже вакцинировались, и вы знаете, вот последние два дня мы побили все рекорды по записи", – заявил Сергей Собянин.
Он уточнил, что порядка 40% от общего количества вакцинированных граждан – это москвичи старшего поколения.
Также мэр Москвы подчеркнул, что запись на вакцинацию приблизилась уже к 22–24 тысячам. В результате количество желающих привиться от коронавируса практически удвоилось.
Ранее сообщалось, что москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в частных клиниках. Город уже направил партии вакцины в 15 учреждений, в некоторых уже началась вакцинация жителей столицы.
Кроме того, с 14 января в Москве заработали 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число теперь составляет 100.
Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19
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