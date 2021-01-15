Ракова оценила ситуацию с коронавирусом в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Исключить возможность еще одной волны коронавируса московские власти не могут, но сейчас ситуация в городе стабильная", – подчеркнула заммэра.

Также Ракова сообщила, что вакцинация от коронавируса зарубежными препаратами в Москве может начаться только после их регистрации в России.

"Как только другие российские вакцины будут доставлены в Москву, мы сразу же их передадим в пункты вакцинации, точно так же, когда в России будут зарегистрированы иностранные вакцины, либо мы их купим, либо они будут нам предоставлены бесплатно, будут сразу же предоставлены в вакцинационные пункты", – отметила Ракова.

Ранее заммэра сообщила, что в Москве от COVID-19 вылечили около 800 тысяч человек. Она отметила, что напряжения в городской системе здравоохранения не наблюдается.

Также она рассказала, что в столице заработают шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса. Они начнут функционировать с 20 января, одна из точек будет расположена в ГУМе на Красной площади.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 5 534 новых случая коронавируса.

