Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Москва 24

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Общество

16:40

Ракова оценила ситуацию с коронавирусом в столице

общество город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Исключить возможность еще одной волны коронавируса московские власти не могут, но сейчас ситуация в городе стабильная", – подчеркнула заммэра.

Также Ракова сообщила, что вакцинация от коронавируса зарубежными препаратами в Москве может начаться только после их регистрации в России.

"Как только другие российские вакцины будут доставлены в Москву, мы сразу же их передадим в пункты вакцинации, точно так же, когда в России будут зарегистрированы иностранные вакцины, либо мы их купим, либо они будут нам предоставлены бесплатно, будут сразу же предоставлены в вакцинационные пункты", – отметила Ракова.

Ранее заммэра сообщила, что в Москве от COVID-19 вылечили около 800 тысяч человек. Она отметила, что напряжения в городской системе здравоохранения не наблюдается.

Также она рассказала, что в столице заработают шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса. Они начнут функционировать с 20 января, одна из точек будет расположена в ГУМе на Красной площади.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 5 534 новых случая коронавируса.

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