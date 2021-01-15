Еще 6 602 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 6 602 пациента, сообщает Оперштаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 729 089", – говорится в сообщении.

В столице за последние сутки зафиксировали 5 534 новых случаев COVID-19. В Москве госпитализировали 1 522 человека, скончался 81 пациент.

В России за последние 24 часа выявили 24 715 новых случаев коронавируса. в 85 регионах. 3 258 (13,2%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил в РФ почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса. В ведомстве отметили, что мутации для вирусов являются совершенно естественным процессом.