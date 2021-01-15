Гинцбург допустил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19

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Создание однокомпонентной вакцины от COVID-19 не исключено, однако важно, чтобы она при этом давала иммунитет на длительное время. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать… Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, пока нет определенных подходов для создания препарата, который будет защищать человека от COVID-19 несколько лет.

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря. Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, в России вакцину "Спутник V" получили уже более 1,5 миллиона человек. Отмечалось, что прививка не вызывает сильной аллергии.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил, что производители вакцины от коронавируса нарастят объемы выпуска продукции. Он заявил, что с февраля 2021 года планируется производить "десятки миллионов доз вакцины".