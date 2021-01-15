Роспотребнадзор обнаружил в РФ почти 1,5 тыс мутаций коронавируса

портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Гайдаровского форума сообщила, что в России выявлено почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса.

"Все мутации мы видим. Мы нашли там почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса на сегодняшний день", – сказала она.

Попова пояснила, что мутации для вирусов являются совершенно естественным процессом, так как иначе они не живут.

Ранее исследователи Кенийского института медицинских исследований выявили 16 уникальных мутаций коронавируса на юго-востоке страны. По данным исследователей, четыре из шестнадцати выявленных мутаций вируса являются чрезвычайно агрессивными, что может вызвать вспышку заболеваемости в Кении.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 90,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,9 миллиона человек скончались.

В России выявлено 3 495 816 случаев COVID-19, вылечились 2 882 044 человека, скончались 63 940.