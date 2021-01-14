Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Владимир Путин назвал ситуацию с новыми штаммами коронавируса непредсказуемой. Президент РФ считает, что в данной ситуации развитие предсказать сложно, но нужно сохранять коечный фонд.
"Развитие ситуации в ближайшее время предсказать трудно из-за появления новых штаммов. Регионам нужно очень грамотно управлять коечным фондом, принимать своевременные решения. Перегрузки и недогрузки быть не должно", – сказал российский лидер на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
Ранее Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире. По его словам, преимущества препарата очевидны и подтверждаются практикой. Глава государства добавил, что также необходимо понимать, как она будет действовать в условиях множества штаммов.
Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Помимо "британской" мутации коронавируса, также были обнаружены уникальные штаммы в Бразилии, ЮАР, Японии, России, США и других странах.
В России выявили 22 850 случаев заражения коронавирусом
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