Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин назвал ситуацию с новыми штаммами коронавируса непредсказуемой. Президент РФ считает, что в данной ситуации развитие предсказать сложно, но нужно сохранять коечный фонд.

"Развитие ситуации в ближайшее время предсказать трудно из-за появления новых штаммов. Регионам нужно очень грамотно управлять коечным фондом, принимать своевременные решения. Перегрузки и недогрузки быть не должно", – сказал российский лидер на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире. По его словам, преимущества препарата очевидны и подтверждаются практикой. Глава государства добавил, что также необходимо понимать, как она будет действовать в условиях множества штаммов.

Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Помимо "британской" мутации коронавируса, также были обнаружены уникальные штаммы в Бразилии, ЮАР, Японии, России, США и других странах.