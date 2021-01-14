Мишустин поручил выделить допсредства на лекарства для больных COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину до 15 января проработать выделение дополнительных средств на покупку медикаментов для больных коронавирусом, находящихся на лечении дома, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Представить в правительство РФ проект распоряжения < ... > о выделении из резервного фонда правительства РФ в 2021 году Минздраву России бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях финансового обеспечения в 2021 году мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", – говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что поручение было подготовлено Мишустиным по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое прошло 12 января.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России как стабильную. По его данным, в настоящее время около 215 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на лечении в российских больницах, еще порядка 870 тысяч зараженных лечатся дома.
Мишустин призвал внимательно следить за развитием ситуации с COVID-19
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