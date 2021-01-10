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В мире

10 января, 19:44

В Японии выявили четыре случая заражения новым штаммом коронавируса из Бразилии

за рубежом медицина

Фото: ТАСС/KIMIMASA MAYAMA/EPA

В Японии у четырех человек обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Уточняется, что все инфицированные совершили поездку в Бразилию. При этом новая мутация отличается от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР.

Глава Национального института инфекционных заболеваний Такадзи Вакита заявил, что новый штамм изучается на предмет серьезности его симптомов. Также специалисты выясняют, насколько эффективны вакцины против него.

Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Британии. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Позднее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах.

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