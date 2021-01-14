В Кении выявили 16 новых штаммов коронавируса

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Исследователи Кенийского института медицинских исследований выявили 16 уникальных мутаций коронавируса на юго-востоке страны. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Особенность новых штаммов состоит в том, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированного", – заявил ученый Чарльз Аготи.

Он отметил, что каждый из обнаруженных штаммов вируса имеет различия со всеми обнаруженными ранее мутациями. По данным исследователей, четыре из шестнадцати выявленных мутаций вируса являются чрезвычайно агрессивными, что может вызвать вспышку заболеваемости в Кении.

Ранее новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Помимо "британской" мутации коронавируса, также были обнаружены уникальные штаммы в Бразилии, ЮАР, Японии, России, США и других странах.