От коронавируса в Москве вылечили около 800 тыс человек

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время Гайдаровского форума сообщила, что в столице от коронавируса вылечили около 800 тысяч человек.

По ее словам, напряжений в системе не наблюдается.

"Большинство населения не высказывается негативно в части оказания медицинских услуг. Это является нашим большим достижением", – пояснила она.

Ранее стало известно, что в Москве заработают выездные пункты вакцинации. На следующей неделе, 20 января, в городе откроют шесть таких пунктов. Одна из точек будет расположена в ГУМе на Красной площади.