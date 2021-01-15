Привиться от коронавируса можно будет на Красной площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович предложил создать мобильные пункты вакцинации в Главном универмаге страны – на Красной площади. Об этом сообщается на сайте ГУМа.
"В случае если решение о создании мобильных пунктов вакцинации будет мэрией Москвы принято, ГУМ готов предоставить незамедлительно необходимые помещения для этого и сопутствующую инфраструктуру", – отметил Куснирович.
Он признался, что на такое предложение его вдохновила инициатива художественного руководителя театра "Геликон-опера" Дмитрия Бертмана о создании в стенах учреждения мобильного пункта вакцинации от коронавируса.
"Наша Bosco-семья – абсолютно клиентоориентированная компания, и абсолютно естественно быть рядом с нашими клиентами, с членами нашей большой Bosco-семьи, и как минимум попытаться удовлетворить столь необходимые сейчас необходимости предотвратить болезнь, обезопасить вакциной себя и наших близких", – добавил владелец ГУМа.
Он подчеркнул, что коронавирус коснулся уже огромного количества человек. Вакцинация на Красной площади сможет помочь в борьбе с инфекцией, надеется Куснирович. По его словам, ГУМ ежедневно посещают более 30 тысяч человек.
"Очень здорово, что у них появится возможность прямо на Красной площади пройти вакцинацию с соблюдением всех необходимых требований медицинского характера и Роспотребнадзора. Тем самым мы очень поможем нашим замечательным московским врачам и медработникам, с которыми я лично крепко сдружился за предыдущие месяцы, получим возможность снизить риски и для всех посетителей ГУМа, и для членов семей наших коллег", – заключил предприниматель.
Ранее идею о размещении в культурных учреждениях пунктов вакцинации от коронавируса поддержали в Московском драматическом театре имени Пушкина. Также инициативу одобрил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.
В театрах могут появиться мобильные пункты вакцинации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: