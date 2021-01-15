Привиться от коронавируса можно будет на Красной площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович предложил создать мобильные пункты вакцинации в Главном универмаге страны – на Красной площади. Об этом сообщается на сайте ГУМа.

"В случае если решение о создании мобильных пунктов вакцинации будет мэрией Москвы принято, ГУМ готов предоставить незамедлительно необходимые помещения для этого и сопутствующую инфраструктуру", – отметил Куснирович.

Он признался, что на такое предложение его вдохновила инициатива художественного руководителя театра "Геликон-опера" Дмитрия Бертмана о создании в стенах учреждения мобильного пункта вакцинации от коронавируса.

"Наша Bosco-семья – абсолютно клиентоориентированная компания, и абсолютно естественно быть рядом с нашими клиентами, с членами нашей большой Bosco-семьи, и как минимум попытаться удовлетворить столь необходимые сейчас необходимости предотвратить болезнь, обезопасить вакциной себя и наших близких", – добавил владелец ГУМа.

Он подчеркнул, что коронавирус коснулся уже огромного количества человек. Вакцинация на Красной площади сможет помочь в борьбе с инфекцией, надеется Куснирович. По его словам, ГУМ ежедневно посещают более 30 тысяч человек.

"Очень здорово, что у них появится возможность прямо на Красной площади пройти вакцинацию с соблюдением всех необходимых требований медицинского характера и Роспотребнадзора. Тем самым мы очень поможем нашим замечательным московским врачам и медработникам, с которыми я лично крепко сдружился за предыдущие месяцы, получим возможность снизить риски и для всех посетителей ГУМа, и для членов семей наших коллег", – заключил предприниматель.

Ранее идею о размещении в культурных учреждениях пунктов вакцинации от коронавируса поддержали в Московском драматическом театре имени Пушкина. Также инициативу одобрил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

