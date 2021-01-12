В Мосгордуме поддержали идею об открытии пунктов вакцинации от COVID-19 в театрах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что поддерживает инициативу о появлении пунктов вакцинации от COVID-19 в театрах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Люди театра сполна почувствовали на себе всю тяжесть пандемии. Перерыв в работе и нынешняя частичная загрузка – это мелочь в сравнении с тем, что за последний год мы потеряли и продолжаем терять наших друзей и коллег", – сказал парламентарий.

По словам Герасимова, в настоящий момент эффективным средством, на которое возлагают ученые надежду, может стать вакцинация.

"Театры всеми силами будут способствовать этому. Поддерживаю это решение и надеюсь, что общими усилиями пандемию удастся победить в кратчайшие сроки", – добавил депутат Мосгордумы.

Герасимов отметил, что сейчас перед Москвой стоит задача по достижению максимальной численности вакцинированных горожан.

"Получившие прививку через некоторое время практически выбывают из цепочки распространения вируса, а это дает шансы сбить волну заболеваемости уже в ближайшие месяцы", – пояснил депутат.

Он также уточнил, что вакцинация в общественных зданиях сейчас проводится во многих странах мира. В частности, в Берлине доступны шесть пунктов вакцинации в бывших аэропортах Тегель и Темпельхоф.

Ранее худрук "Геликон-оперы" предложил открыть в театре пункт вакцинации. По словам Дмитрия Бертмана, мобильный пункт мог бы работать и днем, не только в вечернее время.