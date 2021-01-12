Театр имени Пушкина поддержал идею "Геликон-оперы" открыть пункт вакцинации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Идею о размещении в культурных учреждениях пунктов вакцинации от коронавируса поддержали в Московском драматическом театре имени Пушкина. Об этом на своей странице в Facebook написал худрук театра Евгений Писарев.

"Уже давно нам всем хочется скорее вернуться к нормальной жизни и перестать бояться за близких. Если не удастся реализовать эту идею в Театре Пушкина, то пойдем вакцинироваться по соседству в Helikon", – написал он.

Ранее Московский театр "Геликон-опера" выступил за то, чтобы создать в стенах учреждения мобильный пункт вакцинации от коронавируса.

Гендиректор и художественный руководитель театра Дмитрий Бертман отметил, что необходимо как можно быстрее использовать результаты ученых для победы над коронавирусом, для здоровья близких и для восстановления полной заполняемости театральных залов.

