Худрук "Геликон-Оперы" предложил открыть в театре пункт вакцинации

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Московский театр "Геликон-опера" выступил за то, чтобы создать в стенах учреждения мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал генеральный директор и художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман на своей странице Facebook.
"Мы готовы присоединиться к инициативе наших коллег и обратиться к мэру Москвы с предложением открыть в "Геликоне" мобильный пункт вакцинации от СOVID-19", – отметил Бертман.
Он сообщил, что уже сделал прививку от коронавируса, как и многие его коллеги.
"Необходимо как можно быстрее всем использовать результаты ученых для победы, для здоровья близких, для восстановления полных публикой наших театральных залов <...>. Так как наш театр сейчас работает на 25% вместимости зала, мы обращаемся в правительство Москвы, чтобы в нашем театре открыли мобильный пункт вакцинации для желающих привиться от СOVID, чтобы каждый, кто идет к нам, мог сделать прививку", – написал худрук.
По словам Бертмана, мобильный пункт мог бы работать и днем, не только в вечернее время.
"И тогда мы могли бы вакцинировать и наших сотрудников, артистов, и наших зрителей, москвичей. Это было бы очень здорово и помогло бы нам стать безопаснее и ближе к московским зрителям. Мы – за безопасный театр", – отметил он.
Ранее художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман предложил открыть в его помещениях центр вакцинации от COVID-19, где смогут сделать прививку все желающие.
Накануне Сергей Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19.
С 13 января на прививку от коронавируса теперь смогут претендовать лица, работающие в следующих сферах: научные исследования и разработки, информационные технологии, телекоммуникации и связь, социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря), управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью, гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.
Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19
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