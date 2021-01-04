Сербия с 5 января начнет испытания "Спутник V"

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В Сербии 5 января стартуют испытания российской вакцины "Спутник V", сообщает Informer.

По словам министра здравоохранения страны Мирсада Джерлека, 2 400 доз российской вакцины будет использовано на протяжении текущей недели.

"Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление", – сказал он.

31 декабря было получено разрешение на использование российской вакцины в Сербии. В начале декабря в балканскую республику поступила первая пробная партия "Спутник V".

Ранее сообщалось, что вакцинация российским препаратом "Спутник V" в Аргентине стартовала 29 декабря.