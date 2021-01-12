Владимир Машков поддержал идею открытия пунктов вакцинации в театрах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков поддержал идею открытия пунктов вакцинации от коронавируса в театрах.

Он рассказал о просьбе его коллеги Дмитрия Бертмана к правительству Москвы об организации пункта получения прививки от COVID-19 в театре "Геликон-опера".

"Я поддерживаю эту идею: здорово, если у людей, готовых и желающих сделать прививку, будет больше вариантов и мест, где это можно осуществить", – написал актер в своем аккаунте в Instagram.

Также Машков сообщил, что прошел второй этап вакцинации от коронавируса.

Ранее идею о размещении пунктов вакцинации в культурных учреждениях поддержал Московский драматический театр имени Пушкина. Его худрук Евгений Писарев отметил, что всем хочется скорее вернуться к нормальной жизни.