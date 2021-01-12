Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Общество

12:33

Ракова: почти половина сделавших прививку от COVID-19 – старше 60 лет

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столице почти половина сделавших бесплатную прививку от коронавирусной инфекции – горожане старшего возраста, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"42%, то есть почти половина, прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках, – это люди старше 60 лет. Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжелой форме. Мы благодарим горожан старшего возраста, что они ответственно относятся к своему здоровью, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции и защитили себя и своих близких", – рассказала она.

Вакцинация для москвичей старше 60 лет открыта с 28 декабря.

Вакцинация от COVID-19 в Москве началась 5 декабря. В настоящее время в столице работают 70 прививочных пунктов на базе городских поликлиник. С 14 января их число увеличится до 100. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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