Ракова: почти половина сделавших прививку от COVID-19 – старше 60 лет

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столице почти половина сделавших бесплатную прививку от коронавирусной инфекции – горожане старшего возраста, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"42%, то есть почти половина, прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках, – это люди старше 60 лет. Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжелой форме. Мы благодарим горожан старшего возраста, что они ответственно относятся к своему здоровью, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции и защитили себя и своих близких", – рассказала она.

Вакцинация для москвичей старше 60 лет открыта с 28 декабря.

Вакцинация от COVID-19 в Москве началась 5 декабря. В настоящее время в столице работают 70 прививочных пунктов на базе городских поликлиник. С 14 января их число увеличится до 100. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.