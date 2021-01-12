Депутат МГД: доступ к прививке от COVID-19 получат научные работники и персонал гостиниц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вакцинация от коронавируса станет доступной для научных работников, сотрудников гостиниц и организаций туристической сферы начиная со среды, 13 января, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

"В среду, 13 января 2021 года, откроется запись на вакцинацию для новых категорий москвичей. Теперь прививку могут сделать те, кто занят в сфере научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникации и связи, а также в частных и некоммерческих организациях социального обслуживания населения (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря). Также право на вакцинацию получили те, чья деятельность связана с управлением недвижимым имуществом, операциями с недвижимостью, и сотрудники гостиниц, турагентств и прочих организаций в сфере туризма", – приводит Агентство "Москва" слова Картавцевой.

По ее мнению, пошаговое расширение доступа к вакцинации сможет достаточно быстро обеспечить всеобщую защиту от коронавируса.

Картавцева подчеркнула, что вакцинация является самым эффективным способом борьбы с COVID-19, поэтому постепенное открытие записи на прививку для новых категорий москвичей чрезвычайно важно. В настоящее время вакцинация доступна практически для всех жителей города, входящих в группу риска по роду занятий или возрасту. Депутат напомнила, что ранее возможность записаться на прививку получили москвичи в возрасте старше 60 лет.

"После вакцинации им будет восстановлена возможность бесплатного проезда в общественном транспорте по "Социальной карте москвича", поскольку исчезнет риск заражения коронавирусной инфекцией. <...> Вакцинация доступна студентам московских вузов и колледжей старше 18 лет (им потребуется предъявить студенческий билет), а также москвичам, занятым в определенных отраслях – торговля, общественный транспорт, образование и медицина, СМИ, учреждения культуры и другие. Полный список категорий, для которых доступна вакцинация, опубликован на официальном портале mos.ru", – заявила парламентарий.

Картавцева также сообщила, что с 14 января в Москве откроются 30 дополнительных прививочных пунктов. Таким образом, их общее количество вырастет с 70 до 100, что сделает получение двухэтапной прививки более доступным.

"Иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки, а повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект. Второй укол делают через две недели, при этом записаться нужно только на первую вакцинацию – на вторую запись будет создана автоматически, и накануне пациент получает СМС с напоминанием даты, времени и адреса поликлиники, куда нужно приехать на вторую вакцинацию", – пояснила она.

Также депутат напомнила о требованиях, необходимых для получения прививки. "К вакцинации не допустят человека, который в последние 30 дней сделал какую-либо другую прививку, болел ОРВИ или гриппом в течение менее двух недель до вакцинации, а также беременные и кормящие грудью женщины. Итоговое решение принимает врач, который осматривает пациента перед прививкой, он же определяет возможные противопоказания", – рассказала она.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в России вакцину "Спутник V" получили уже более 1,5 миллиона человек. Отмечалось, что прививка не вызывает сильной аллергии.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил, что производители вакцины от коронавируса нарастят объемы выпуска продукции. Он заявил, что с февраля 2021 года планируется производить "десятки миллионов доз вакцины".