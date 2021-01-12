Еще 6 778 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице за последние сутки вылечилось еще 6 778 пациентов. Всего в Москве от COVID-19 выздоровели 708 568 человек, сообщает Оперштаб.

За минувшие 24 часа в городе был выявлен 5 001 новый случай заражения, скончались 72 человека.

Горожан призывают оставаться дома в случае, если проявляются любые симптомы ОРВИ. Также в этом случае стоит вызвать врача.

"Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – отметили в Оперштабе.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России выявили 22 934 новых случая коронавируса в 85 регионах. 2 827 (12,3%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни.