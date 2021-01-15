Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выездные пункты вакцинации от коронавируса заработают в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На следующей неделе, 20 января, в городе откроют шесть таких пунктов. Одна из точек будет расположена в ГУМе на Красной площади.

"Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Для того чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах", – отметила Ракова.

Она добавила, что пункты расположатся во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО, ГУМе, "Геликон-опере", фуд-молле "Депо" и нескольких торговых центрах.

Ранее глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович предложил создать мобильные пункты вакцинации в Главном универмаге страны на Красной площади.

На такое предложение его вдохновила инициатива художественного руководителя театра "Геликон-опера" Дмитрия Бертмана о создании в стенах учреждения мобильного пункта вакцинации от коронавируса.