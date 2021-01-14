В Москве могут увеличить количество прививочных пунктов от COVID-19

19:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице в случае необходимости могут увеличить количество прививочных пунктов от коронавирусной инфекции. Об этом Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы открываем дополнительные пункты записи – столько, сколько потребуется, чтобы максимально обеспечить в двух-трехнедельный срок прививкой", – сказал мэр Москвы.
По словам градоначальника, в том случае, если ситуация с коронавирусом усложнится, запись можно будет продлить до трех недель.
"Но я надеюсь, что этого не понадобится", – добавил мэр.
Помимо этого, Собянин отметил, что прививка от COVID-19 может защищать дольше, чем антитела переболевших. По его мнению, прививка должна более стабильно и на более длительный срок защищать человека от заболевания.
"Собственно, и привитых мы до конца еще не знаем. Все покажет время", – подчеркнул он, добавив, что должен пройти год, чтобы понять эффективность вакцины и иммунной защиты переболевших.
Ранее сообщалось, что около 140 тысяч человек в Москве сделали прививку от коронавируса. За последние два дня были побиты рекорды по записи на вакцинацию.
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