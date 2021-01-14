Собянин подписал закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2019 год

14:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Доходы Московского городского фонда обязательного медицинского страхования в 2019 году на 1,1 миллиарда рублей превысили расходы. Соответствующий закон подписал Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном портале мэра города.
Бюджет столичного фонда ОМС был исполнен по доходам в сумме 296,2 миллиарда рублей, по расходам – 295,1 миллиарда рублей.
На финансовое обеспечение ОМС, в том числе на оплату медицинской помощи застрахованным гражданам, в Москве пошли 239,241 миллиарда рублей, застрахованным в других субъектах – 12,446 миллиарда. Еще 1,892 миллиарда было потрачено на выполнение управленческих функций, на финансовое обеспечение организации ОМС пошло 27,79 миллиарда рублей.
Также часть средств – 5,658 миллиарда рублей – пошла на обеспечение медицинской помощи гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по ОМС.
Ранее Сергей Собянин расширил перечень категорий населения, которые могут получить вакцину от коронавируса. С 13 января на прививку могут записаться лица, работающие в сферах научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, а также сотрудники гостиниц.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: