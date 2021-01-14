Собянин подписал закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2019 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Доходы Московского городского фонда обязательного медицинского страхования в 2019 году на 1,1 миллиарда рублей превысили расходы. Соответствующий закон подписал Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном портале мэра города.

Бюджет столичного фонда ОМС был исполнен по доходам в сумме 296,2 миллиарда рублей, по расходам – 295,1 миллиарда рублей.

На финансовое обеспечение ОМС, в том числе на оплату медицинской помощи застрахованным гражданам, в Москве пошли 239,241 миллиарда рублей, застрахованным в других субъектах – 12,446 миллиарда. Еще 1,892 миллиарда было потрачено на выполнение управленческих функций, на финансовое обеспечение организации ОМС пошло 27,79 миллиарда рублей.

Также часть средств – 5,658 миллиарда рублей – пошла на обеспечение медицинской помощи гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по ОМС.

Ранее Сергей Собянин расширил перечень категорий населения, которые могут получить вакцину от коронавируса. С 13 января на прививку могут записаться лица, работающие в сферах научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, а также сотрудники гостиниц.

