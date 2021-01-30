Россиянам в сезон инфекций следует носить маски даже после окончания пандемии – Онищенко

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Носить медицинские маски в общественных местах россиянам стоит и после окончания пандемии. Речь идет о периодах подъема заболеваемости респираторными инфекциями. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"В сентябре у нас подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. И носить их (маски) надо будет. Это такая же инфекция, даже более тяжелая, чем коронавирус", – приводит ТАСС слова Онищенко.

Он добавил, что носить данные средства индивидуальной защиты стоит даже тем, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от заболевания.

Онищенко подчеркнул, что отмена масочного режима из-за коронавируса зависит от уровня налаженности производства вакцин, а также от уровня привитых.

"Те цифры, которые приведены, говорят, конечно, пока еще об очень незначительном охвате прививками", – заключил зампред.

Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что для людей, сделавших прививку от COVID-19, а также переболевших вирусом, остается риск инфицирования. Поэтому, по ее словам, таким гражданам по-прежнему рекомендуется носить медицинские маски.

