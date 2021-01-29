Инфекционист рассказал, как отличить COVID-19 от других ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Симптомы различных ОРВИ и COVID-19 обладают определенным сходством, поэтому многие люди склонны принимать любое недомогание за проявление коронавируса. Как определить причину ухудшения состояния своего здоровья, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он объяснил, что COVID-19 относится к группе ОРВИ, которым свойственны два основных синдрома. Первый – это поражение дыхательной системы, которое может быть связано с обычным насморком.

"Это может быть ринит или насморк. Фарингит или боль в горле. Ларингит, трахеит, бронхит или пневмония. Для определенного ОРВИ характерно поражение какого-то одного отдела дыхательной системы. При коронавирусной инфекции чаще всего поражаются носовая полость и легкие, но, тем не менее, и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться", – заявил Вознесенский.

Второй синдром ОРВИ – интоксикационный. Как объяснил врач, повышение температуры и боль в теле может вызвать практически любое инфекционное заболевание, поэтому однозначно определить причину такого синдрома без подробной аналитики невозможно.

"Головная боль, ломота в теле, повышение температуры – это может быть при любой инфекции. Можно болеть, к примеру, парагриппом, аденовирусной инфекцией, риновирусной инфекцией, и эти проявления интоксикационного синдрома будут почти такими же, как при коронавирусной инфекции. В этом случае, чтобы поставить правильный диагноз, нужны лабораторные исследования", – сказал инфекционист.

В связи с такой большой вариативностью проявления синдромов, характерным для ОРВИ, многие люди с повышенной тревожностью склонны трактовать любое недомогание как "заболевание" коронавирусом. В таких случаях самовнушение может еще больше убедить человека в том, что он ощущает симптомы COVID-19, хотя на самом деле он абсолютно здоров.

"Бывают люди с психосоматическими проявлениями, которым может показаться, что у них поднялась температура, и на самом деле могут быть повышенные цифры на градуснике. Но нельзя сказать, что это однозначно приведет к заражению коронавирусом. В стационар попадает крайне мало людей с психосоматической патологией", – подытожил эксперт.

Ранее японские ученые установили, что черный чай за 10 минут нахождения в полости рта делает вирус SARS-CoV-2 в слюне человека неактивным на какое-то время. Исследователи добавляли разные сорта чая к SARS-CoV-2 и образцам слюны инфицированных. После обработки чаем концентрация вируса падала настолько, что его становилось невозможно обнаружить. Лучшие результаты показал черный чай, хотя чай матча, жареный зеленый чай ходзича и улун тоже показали эффективность.