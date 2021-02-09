Масочный режим в Удмуртии с 12 февраля будет рекомендательным

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Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с пятницы масочный режим в регионе носит рекомендательный характер. Об этом сообщает RT.

"С завтрашнего дня, 10 февраля, снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений", – заявили в региональном правительстве.

Кроме того, спортивные соревнования в регионе разрешат для жителей всех возрастов за исключением категории старше 65 лет и при соблюдении заполнения зрителями половины залов.

Бречалов добавил, что ситуация с коронавирусом в республике сейчас контролируемая и относительно стабильная.

Ранее Татьяна Голикова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах. В 29 регионах страны показатели заболеваемости снижаются, еще в 54 эпидемическая ситуация стабилизируется.