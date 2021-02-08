Голикова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России фиксируется снижение темпов прироста новых случаев коронавирусной инфекции, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

"Мы на ежедневной основе осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в стране. И сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется", – сказала она.

По ее словам, суточный показатель заболеваемости в регионах сильно отличается. Так, в 29 регионах страны показатели заболеваемости снижаются, еще в 54 эпидемическая ситуация стабилизируется.

"В стадии стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации – 54, нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны – это Костромская и Псковская области, но мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется", – рассказала вице-премьер.

По словам Голиковой, превышение средних по стране значений в два и более раз наблюдается в Карелии, Калмыкии и Санкт-Петербурге.

Минимальные уровни, по словам вице-премьера, фиксируются в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

"За прошедшую календарную неделю по воскресенье включительно темп прироста снизился с 0,52 до 0,45%", – сказала она добавив, что на сегодняшний день наблюдается дальнейшее снижение и этот показатель составляет 0,4%.

Также вице-премьер рассказала, что в стране поддерживается высокий уровень тестирования на COVID-19, что позволяет своевременно принимать меры.

В России за последние сутки подтвердили 15 916 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений COVID-19 выявили у 1 590 человек. Всего в стране зарегистрировано 3 983 197 случаев коронавируса.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ситуация с COVID-19 в России может улучшиться к лету. По его словам, в столице эпидемиологическая ситуация постепенно налаживается, сохраняется положительная динамика по новым случаям COVID-19.

