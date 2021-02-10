Кадыров заявил, что в Чечне отменяют обязательное ношение масок в общественных местах

Фото: ТАСС/пресс-служба администрации ЧР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике отменят обязательное ношение масок в общественных местах. Тем не менее сохранится рекомендация носить их, сообщается в Telegram-канале Кадырова.

"Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел", – написал глава Чечни. Кроме того, Кадыров отметил, что рекомендовано носить маску в течение нескольких дней после прививки от коронавирусной инфекции.

Решение о снятии ограничений приняли на основании изучения эпидемиологической обстановки на территории региона. Еще Чечня снимет ограничения по передвижению через границы республики. "Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону", – обратил внимание Кадыров.

Глава Чечни добавил, что ситуацию с коронавирусом власти продолжают держать на контроле.

Ранее около 2,2 миллиона россиян получили один компонент вакцины "Спутник V". Еще 1,7 миллиона успели получить оба компонента и, таким образом, прошли полную вакцинацию.