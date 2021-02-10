Около 2,2 млн россиян получили один компонент вакцины "Спутник V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Около 2,2 миллиона жителей России получили первый компонент вакцины "Спутник V", еще 1,7 миллиона успели получить оба компонента и, таким образом, прошли полную вакцинацию, заявил замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Об этом сообщает ТАСС.
"По общим цифрам около 2,2 миллиона человек получили вакцину. <...> Это имеется в виду один компонент, и два компонента получили более 1,7 миллиона человек. Кроме того, всего на это количество приходится около 300 случаев заражения", – сказал Логунов.
Он подчеркнул, что "Спутник V" ничем не уступает в эпидемиологической эффективности вакцинам мировых лидеров. Логунов отметил, что в настоящее время в России продолжается процесс клинических исследований вакцины и ведется изучение ее иммуногенности у пациентов.
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря. Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Эффективность "Спутника V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.
Агентство Bloomberg оценило "Спутник V" как крупнейший научный прорыв России с советских времен. Автор статьи подчеркнул, что отношение к вакцине меняется и препарат становится все более востребованным на Западе.
ВОЗ сочла публикацию The Lancet доказательством эффективности "Спутника V"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: