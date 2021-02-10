Около 2,2 млн россиян получили один компонент вакцины "Спутник V"

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Около 2,2 миллиона жителей России получили первый компонент вакцины "Спутник V", еще 1,7 миллиона успели получить оба компонента и, таким образом, прошли полную вакцинацию, заявил замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Об этом сообщает ТАСС.

"По общим цифрам около 2,2 миллиона человек получили вакцину. <...> Это имеется в виду один компонент, и два компонента получили более 1,7 миллиона человек. Кроме того, всего на это количество приходится около 300 случаев заражения", – сказал Логунов.

Он подчеркнул, что "Спутник V" ничем не уступает в эпидемиологической эффективности вакцинам мировых лидеров. Логунов отметил, что в настоящее время в России продолжается процесс клинических исследований вакцины и ведется изучение ее иммуногенности у пациентов.

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря. Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Эффективность "Спутника V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.

Агентство Bloomberg оценило "Спутник V" как крупнейший научный прорыв России с советских времен. Автор статьи подчеркнул, что отношение к вакцине меняется и препарат становится все более востребованным на Западе.