Инфекционист рассказал, когда в РФ могут отменить масочный режим

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отменить обязательный масочный режим в РФ можно не раньше мая, в Москве – в июне. Об этом сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Отменять масочный режим еще рано. В настоящий момент у нас есть большая группа людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции, которые не переболели", – сказал медик.

По его словам, исследования ученых свидетельствуют, что COVID-19 является дозозависимым.

Инфекционист пояснил, что у некоторых людей маленькая вирусная нагрузка может совсем не вызывать заболевания. В результате при увеличении дозы риск заражения для них возрастает.

Тимаков подчеркнул, что маска может стать естественным барьером от заражения. По его словам, к лету обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере.

9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на территории региона с 12 февраля масочный режим станет носить рекомендательный режим. Глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах.