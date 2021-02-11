Инфекционист рассказал, когда в РФ могут отменить масочный режим

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Отменить обязательный масочный режим в РФ можно не раньше мая, в Москве – в июне. Об этом сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Отменять масочный режим еще рано. В настоящий момент у нас есть большая группа людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции, которые не переболели", – сказал медик.
По его словам, исследования ученых свидетельствуют, что COVID-19 является дозозависимым.
Инфекционист пояснил, что у некоторых людей маленькая вирусная нагрузка может совсем не вызывать заболевания. В результате при увеличении дозы риск заражения для них возрастает.
Тимаков подчеркнул, что маска может стать естественным барьером от заражения. По его словам, к лету обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере.
9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на территории региона с 12 февраля масочный режим станет носить рекомендательный режим. Глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах.
В Удмуртии и Чечне отменили обязательное ношение масок в общественных местах
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