Онищенко объяснил отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии

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Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что масочный режим в Чечне и Удмуртии был снят на основании изучения эпидемиологической обстановки в регионах, передает ИА "НСН".

"В Чечне и в Удмуртии власти регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки. Все ответственные службы, которые там есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета дали рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении", – сказал Онищенко.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. Такому же решению последовали и в Чечне. Об этом объявил глава республики Рамзан Кадыров.

Тем не менее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не отменяется правило об обязательном ношении масок. Несмотря на то что ежесуточный уровень заболеваемости COVID-19 снижается, в России каждый день регистрируется более 10 тысяч новых случаев, что является серьезным показателем, уточнила она.

