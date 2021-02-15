Инфекционист рассказал, когда снизится летальность от COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Снижение уровня летальности от COVID-19 в Москве может начаться через несколько недель, рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что высокая летальность характерна для ситуации, когда наблюдается общее снижение уровня заболеваемости.

"Есть люди, которые уже долго болеют, и, соответственно, сейчас, когда общая заболеваемость меньше, в основном, кто болеет, – люди более ослабленные. Вкупе все это набирается. Это обычный след во время конца эпидемии. Еще, по всей видимости, несколько недель это будет отмечаться", – заявил Малышев.

По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, в Москве за последние сутки выявили 1 818 новых случаев коронавируса, скончались 56 пациентов.

При этом два месяца назад, 15 декабря, в Москве скончались 73 пациента с коронавирусом при 5 418 выявленных случаях заболевания.