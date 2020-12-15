В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве скончались 73 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 5 418 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 5 307 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 539 859 человек, число умерших достигло 10 095 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено уже более 71 миллиона случаев заражения, свыше 1,608 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 2 707 945 случаев COVID-19, вылечились 2 149 610 человек, скончались 47 968.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев выразил надежду, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года. По его словам, управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию.