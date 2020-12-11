В Минздраве спрогнозировали спад пандемии COVID-19 в середине 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев надеется, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Пандемия придет к концу, когда она станет управляемой. Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить", – сказал Гриднев.

Ранее глава центра "Вектор" Ринат Максютов также предположил, что пандемия коронавируса завершится в 2021 году. По его словам, это произойдет благодаря вакцинации населения от инфекции.

Ученые Центра интеллектуальной логистики СПбГУ считают, что пик активных случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге наступит в середине декабря. В основу модели прогнозирования специалисты Центра взяли данные о распространении вируса в странах, где он начал развиваться раньше.

В России за последние сутки выявили 28 585 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В 4 600 (16,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. Всего в России зарегистрировали 2 597 711 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

