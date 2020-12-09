Эпидемиолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Число выявляемых в России случаев коронавируса за сутки может превысить 30 тысяч, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
При этом он подчеркнул, что если в стране будут соблюдать предписанные Роспотребнадзором правила, то этого не случится.
Также Горелов заявил о невозможности предсказать, сколько новых случаев будет на пике, поскольку это определяется и числом тестирований, передает РИА Новости.
В России за последние сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса. В 4 739 (18,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
Всего в Российской Федерации зарегистрировано 2 541 199 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 559 летальных случаев, за весь период по стране умерли 44 718 человек. За последние 24 часа вылечились от коронавируса 26 266 человек, всего по стране – 2 007 792.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ограничительные меры из-за COVID-19 будут необходимы, пока не появится возможность влиять на ситуацию с помощью лекарств.
В Москве от коронавируса вылечились еще 5 746 человек
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