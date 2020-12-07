Меры по борьбе с пандемией позволяют не вводить новых ограничений – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Предпринятые меры по борьбе с пандемией коронавируса позволяют не вводить новых ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, это касается и передвижения граждан.
"Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение в сообщении между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости", – сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что главам регионов в вопросе противодействия распространению COVID-19 предоставлены особые полномочия и они могут их использовать для принятия экстренных и эффективных мер по борьбе с пандемией.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил мнение, что в стране необходимо рассмотреть вопрос об ограничениях в передвижении между субъектами и внутри них.
В России за последние сутки выявили 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. В 5 789 (20,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 2 488 912 случаев (+1,1%) COVID-19.
По мнению ученых из СПбГУ, пик активных случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге наступит в середине декабря.
При этом главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, что в России отступление пандемии коронавируса может произойти в конце следующего года.
В мире усиливают коронавирусные ограничения
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