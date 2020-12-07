Ученые спрогнозировали пик пандемии в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пик активных случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге наступит в середине декабря, считают ученые Центра интеллектуальной логистики СПбГУ. Специалисты создали математическую модель прогнозирования распространения инфекции, сообщает газета "Известия".
Отмечается, что в столице максимальное количество активных случаев COVID-19 ожидается 10–12 декабря. В это время одновременно болеть коронавирусом будут от 149 до 151 тысячи человек. В Санкт-Петербурге пик придется на 15–16 декабря с 64–65 тысячами одновременно болеющих.
Кроме того, ученые подсчитали, что пик активных случаев в России может наступить 22 декабря с общим количеством зараженных от 514 до 517 тысяч человек. Это будет возможно при сохранении существующих темпов прироста – от 24 до 27 тысяч в сутки еще в течение 7–10 дней – и последующем их уменьшении.
В основу модели прогнозирования специалисты Центра взяли данные о распространении вируса в странах, где он начал развиваться раньше.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране необходимо рассмотреть вопрос об ограничениях в передвижении между субъектами и внутри них. Это необходимо для предотвращения распространения коронавируса.
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