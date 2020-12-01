Роспотребнадзор рассказал о превышении эпидпорога по заболеваемости ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор сообщил, что в 42 регионах РФ превышен порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Как говорится на сайте ведомства, превышение за неделю с 23 по 29 ноября зафиксировано преимущественно среди взрослого населения.

В частности, речь идет о вирусах парагриппа, аденовирусах, РС-вирусах. В Роспотребнадзора указали, что ситуация находится на контроле. По данным ведомства, вакцинацию против гриппа прошли более 67,8 миллиона россиян.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в стране есть достаточное количество вакцины. По ее словам, в нынешнем сезоне процедура особенно актуальна из-за распространения коронавируса.

В Роспотребнадзоре также сообщали, что обычно пик заболеваемости гриппом приходится на оттепели. При этом ученые-биологи предсказывают эпидемию по количеству запросов в Сети на данную тему.