Роспотребнадзор рассказал о превышении эпидпорога по заболеваемости ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роспотребнадзор сообщил, что в 42 регионах РФ превышен порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Как говорится на сайте ведомства, превышение за неделю с 23 по 29 ноября зафиксировано преимущественно среди взрослого населения.
В частности, речь идет о вирусах парагриппа, аденовирусах, РС-вирусах. В Роспотребнадзора указали, что ситуация находится на контроле. По данным ведомства, вакцинацию против гриппа прошли более 67,8 миллиона россиян.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в стране есть достаточное количество вакцины. По ее словам, в нынешнем сезоне процедура особенно актуальна из-за распространения коронавируса.
В Роспотребнадзоре также сообщали, что обычно пик заболеваемости гриппом приходится на оттепели. При этом ученые-биологи предсказывают эпидемию по количеству запросов в Сети на данную тему.
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