В Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать пика заболеваемости гриппом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пик заболеваемости гриппом приходится на оттепели. Об этом говорится в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

"При температуре около нуля вирус сохраняется до месяца. Именно поэтому пик заболеваемости приходится на оттепели", – заявили представители надзорного ведомства.

Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили, что вирус может оставаться на денежных купюрах до двух недель.

В ведомстве добавили, что ученые-биологи предсказывают грядущую эпидемию гриппа по количеству запросов в Сети на данную тему.

Ранее врачи рассказали, можно ли во время пандемии прививать детей. На прививки записывают заранее, все сотрудники и посетители поликлиник носят маски, перчатки, а также соблюдают социальную дистанцию.

Помимо того, ученые обнаружили новое свойство прививки от гриппа. Исследователи считают, что почти на треть снижается уровень риска смерти от других заболеваний.