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Наука

10:21

Ученые обнаружили новое свойство прививки от гриппа

медицина наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Прививка от гриппа снижает риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы, результаты исследования ученые представили на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Исследователи изучили данные более чем 237 тысяч граждан, в ходе работы ученым удалось выяснить, что риск смерти от ССЗ среди граждан, привившихся от гриппа, на 18% ниже в сравнении с теми, кто вакцину не получил.

Также исследователи считают, что почти на треть снижается уровень риска смерти от других заболеваний.

Ранее ученые из США выяснили, что у перенесших коронавирус иммунитет сохраняется в течение 8 месяцев и даже дольше. Исследователи несколько раз брали образцы крови у 185 пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме в начале пандемии.

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