Итальянский вирусолог предсказал пик коронавируса в Европе на всю зиму

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Итальянский вирусолог Джованни Мага заявил, что циркуляция коронавируса продолжится всю зиму. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, говорить о переходе на этап плато пока слишком сложно. Специалист предположил, что в каждой стране это произойдет в разное время в зависимости от эпидемиологической ситуации, жесткости мер сдерживания и дисциплины населения.

"По моему мнению, скорее всего, циркуляция вируса в Европе будет продолжаться весь зимний сезон", – считает Мага.

Он также подчеркнул, что лечение важно так же, как и вакцина. В частности, с препаратом будет защищено уязвимое население, а с помощью терапии вылечат всех остальных.

"Роль вакцины в борьбе с вирусом безусловна, но это не окончательный ответ. Потребуются годы, чтобы вакцинировать достаточное количество людей и выработать коллективный иммунитет", – сказал медик.

Он пояснил, что не все согласятся на вакцинацию, к тому же некоторые не смогут быть привиты по состоянию здоровья. В связи с этим всегда кто-то будет заражен, пояснил Мага.

Британские ученые ранее узнали, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у пациентов, которые до этого не болели COVID-19.

