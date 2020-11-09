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Москва 24

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Общество

05:06

Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами

общество наука медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Британские ученые узнали, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у пациентов, которые до этого не болели COVID-19.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science, специалисты изучили анализы 302 человек и обнаружили антитела к коронавирусу у 16 из них.

При этом утверждается, что антитела появились у этих пациентов после заражения "родственным" вирусом и отличаются от обнаруженных у тех, кто перенес COVID-19.

В результате ученые пришли к выводу, что некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом.

Вирусолог предупредил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты.

Специалист рассказал, что происходит в клетках после заражения COVID-19

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