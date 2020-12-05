Правительство РФ продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарственных препаратов пациентам с COVID-19, проходящим лечение амбулаторно. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он отметил, что правительство поддержит продление и обеспечение лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженная обстановка.
Также Мурашко выразил надежду на то, что мероприятия, предпринимаемые властями РФ, позволят привести к снижению прироста пациентов с коронавирусом на территории страны.
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