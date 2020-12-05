Правительство РФ продлило выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарственных препаратов пациентам с COVID-19, проходящим лечение амбулаторно. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что правительство поддержит продление и обеспечение лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженная обстановка.

Также Мурашко выразил надежду на то, что мероприятия, предпринимаемые властями РФ, позволят привести к снижению прироста пациентов с коронавирусом на территории страны.

Ранее врач рассказал о правилах проживания с больным коронавирусом.