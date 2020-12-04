Врач рассказал о правилах проживания с больным коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, можно ли избежать заражения коронавирусом людям, у которых в семье есть заболевшие. Об этом специалист сообщил в интервью радио Sputnik.
"В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания, которое называется COVID-19", – сказал Болибок.
Он добавил, что человек может заболеть, если существует какой-либо дополнительный фактор, который ослабляет природную защиту. В качестве примеров он назвал стресс, охлаждение и отравление. В результате все, что может снизить иммунитет, приводит к невозможности организма сопротивляться инфекции.
Аллерголог пояснил, что если в семье у человека подтвержден коронавирус, то все окружение отправляется на карантин. При этом нахождение в общем пространстве не значит, что все родственники заболеют, отметил он.
"У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются", – обратил внимание Болибок.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что влияет на температуру при COVID-19. По словам специалистов, все зависит от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунного ответа и применяемых для лечения лекарств.
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