Врач рассказал о правилах проживания с больным коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, можно ли избежать заражения коронавирусом людям, у которых в семье есть заболевшие. Об этом специалист сообщил в интервью радио Sputnik.

"В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания, которое называется COVID-19", – сказал Болибок.

Он добавил, что человек может заболеть, если существует какой-либо дополнительный фактор, который ослабляет природную защиту. В качестве примеров он назвал стресс, охлаждение и отравление. В результате все, что может снизить иммунитет, приводит к невозможности организма сопротивляться инфекции.

Аллерголог пояснил, что если в семье у человека подтвержден коронавирус, то все окружение отправляется на карантин. При этом нахождение в общем пространстве не значит, что все родственники заболеют, отметил он.

"У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются", – обратил внимание Болибок.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что влияет на температуру при COVID-19. По словам специалистов, все зависит от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунного ответа и применяемых для лечения лекарств.