Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21:19

Пандемия коронавируса завершится в 2021 году – глава "Вектора"

общество медицина

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пандемия коронавируса завершится в 2021 году, передает РИА Новости со ссылкой на главу центра "Вектор" Рината Максютова.

"Вирус сохранится, но сама пандемия уйдёт, уверен, что в 2021 году", – заявил Максютов.

Он добавил, что в настоящий момент произведено 35 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона". Максютов подчеркнул, что всего планируется произвести 50 тысяч препаратов до конца 2020 года.

"Порядка пяти тысяч доз пошла на пострегистрационные клинические исследования, и остальные будут вводиться в гражданский оборот", – сказал Максютов.

Он отметил, что первая серия препаратов пройдет проверку Минздрава не ранее 7-8 декабря.

Ранее Максютов сообщил, что 50 добровольцев старше 60 лет получили вакцину от коронавируса в рамках испытаний. Он подчеркнул, что всего в них принимают участие 150 человек.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать