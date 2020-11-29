Пандемия коронавируса завершится в 2021 году – глава "Вектора"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пандемия коронавируса завершится в 2021 году, передает РИА Новости со ссылкой на главу центра "Вектор" Рината Максютова.

"Вирус сохранится, но сама пандемия уйдёт, уверен, что в 2021 году", – заявил Максютов.

Он добавил, что в настоящий момент произведено 35 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона". Максютов подчеркнул, что всего планируется произвести 50 тысяч препаратов до конца 2020 года.

"Порядка пяти тысяч доз пошла на пострегистрационные клинические исследования, и остальные будут вводиться в гражданский оборот", – сказал Максютов.

Он отметил, что первая серия препаратов пройдет проверку Минздрава не ранее 7-8 декабря.

Ранее Максютов сообщил, что 50 добровольцев старше 60 лет получили вакцину от коронавируса в рамках испытаний. Он подчеркнул, что всего в них принимают участие 150 человек.