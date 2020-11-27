В Минздраве назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в январе – феврале, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Вакцинация уже началась. Она идет. Сейчас идет полным ходом масштабирование производства. То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе – феврале", – цитирует его РИА Новости.

При этом группы риска вакцинируют уже в декабре. В них входят медицинские работники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией, лица старшего возраста.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила региональным властям сообщить о готовности к вакцинации от коронавируса. По словам вице-премьера, регионы РФ должны будут сообщить сведения об организации транспортировки и хранения вакцины, о наличии специального оборудования, соответствующего требованиям Минздрава для обеспечения температурного режима.

Кроме того, должна быть предоставлена информация о количестве обученного медперсонала, перечне мест хранения вакцины и проведения вакцинации, а также о возможности довоза граждан до пункта проведения вакцинации.

Дмитрий Песков заявлял, что массовая вакцинация от коронавируса должна начаться в РФ до Нового года. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что процесс будет учитывать географию страны и пройдет постепенно. Также он добавил, что перед системой здравоохранения поставлена грандиозная задача.

Сергей Собянин рассказал, что около 300 пунктов для массовой вакцинации от COVID-19 оборудовали в Москве. Мэр отметил, что на сегодняшний момент в столице создана информационная электронная система записи горожан на вакцинацию.