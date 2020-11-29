Глава "Вектора": российские вакцины от коронавируса используют разные площадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские вакцины от коронавируса используют разные производственные площадки и практически не конкурируют за них, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центра "Вектор" Рината Максютова.

"Все эти три вакцины <...> используют различные производственные площадки, практически не конкурируя таким образом за них", – заявил Максютов.

Он отметил, что компании, которые создают препарат от COVID-19, используют принципиально разные технологические платформы. При этом, по словам Максютова, стоимость образцов "Спутник V" и "ЭпиВакКороны" почти не отличается.

"Данные две вакцины, по моим данным, сейчас уже при расчете производственных мощностей их стоимость практически не отличается", – подчеркнул глава "Вектора".

Он сообщил, что 50 добровольцев старше 60 лет уже получили вакцину от коронавируса.

"Данное исследование в настоящее время запущено, уже вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет. Исследование продолжается", – рассказал Максютов, добавив, что всего в нем принимают участие 150 добровольцев.

Что касается необходимости вакцинации для переболевших коронавирусом, то Максютов отметил, что для данной категории получать прививку необязательно. Он подчеркнул, что необходимость вакцинации зависит от уровня сформировавшегося иммунитета.

"Есть такие случаи, в которых после перенесенного заболевания формируется иммунитет, когда мы спустя полгода констатируем, что не происходит никаких значимых изменений. Есть определенная уверенность, что это будет иммунитет, который сформировался на долгие годы вперед", – подчеркнул Максютов.

Ранее против всеобщей вакцинации выступил бывший главврач РФ Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что для остановки распространения коронавируса достаточно предоставить препарат тем, кто входит в группу риска.