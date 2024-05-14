Московских предпринимателей пригласили на интенсив по цифровому маркетингу

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ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) проведет обучающий интенсив для начинающих предпринимателей "Маркетинг в сети". Всего запланировано четыре вебинара с 20 по 23 мая. Первые три занятия пройдут с 14:00 до 15:30, финальный – с 16:00 до 17:30. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Вебинар на тему "Как кратно увеличить продажи за счет грамотной маркетинговой стратегии" состоится 20 мая. Слушатели узнают про эффективные методики продаж и способы привлечения клиентов, а также про то, какие маркетинговые инструменты устарели и что приводит к потере клиентов.

Второй вебинар, посвященный продвижению в мессенджере Telegram, проведут 21 мая. Будущим предпринимателям расскажут, как и с чего начать вести собственный телеграм-канал, чем привлекать аудиторию. Также слушателям дадут пошаговые инструкции по работе с крупными рекламными платформами.

На третьем занятии 22 мая эксперт поделится советами, как вести свою страницу в соцсети "ВКонтакте", привлекать подписчиков и клиентов, с чего начать продажи услуг и продуктов, а также как продвигать их с помощью клипов. Более того, участники изучат рекламные возможности платформы.

Заключительный вебинар состоится 23 мая на тему "Рабочие стратегии продвижения и привлечения клиентов через сайт". Слушателям расскажут, каким должен быть сайт в современных реалиях, как выбирать подрядчика для его разработки, как наращивать трафик при помощи поисковых и рекламных систем. Кроме того, предприниматели познакомятся с системами аналитики.

Участие в обучающем интенсиве бесплатное, на каждое занятие необходима предварительная регистрация. Количество мест не ограничено.

Отмечается, что интенсив реализуется в рамках проекта "Дорога в бизнес" и спецпроекта "Социальное предпринимательство: особое внимание города". С прошлого года участниками "Дороги в бизнес" стали свыше 1,8 тысячи человек. Цель проекта – помочь москвичам открыть собственное дело. Проект реализуют МБМ и центр занятости "Моя карьера".

Ранее сообщалось, что в столице за 2023 год увеличилось число малых и средних предприятий более чем на 5,5%. Это стало возможным благодаря масштабной программе льгот и мерам поддержки городских властей в разных областях экономики. На сегодня для московских предпринимателей существует льготное кредитование, консультационная и образовательная поддержка.